Τελικός πρωτιάς με την Ισπανία για την Εθνική μας ομάδα

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία σε μια «μάχη» πρωτιάς για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους.

«Μάχη» πρωτιάς για την Εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου (21:30) και με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση που θα τις δώσει και καλύτερο πλασάρισμα στην συνέχεια.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, όπως δήλωσε στην χθεσινή media day στην προπόνηση της «γαλανόλευκης», καθώς υπολογίζει κανονικά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από την άλλη η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη αποτυχία, καθώς αν ηττηθεί από την Εθνική μας ομάδα και η Βοσνία κερδίσει την Γεωργία τότε θα πει αντίο στην διοργάνωση.

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1* Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

Αναλυτικά και τα σενάρια της Εθνικής μας ομάδας

1. Νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία σημαίνει κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που δεν ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

2. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας τότε η βαθμολογία θα είναι αυτή:

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Ελλάδα 3-2

4. Γεωργία 3-2

3 Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία τότε θα διαμορφωθεί αυτή η βαθμολογία:

1. Ιταλία 4-1

2. Ελλάδα 3-2

3. Ισπανία 3-2

4. Γεωργία 3-2

4. Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Βοσνία κερδίσει την Γεωργία τότε η βαθμολογία θα διαμορφωθεί:

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Βοσνία 3-2

4. Ελλάδα 3-2

