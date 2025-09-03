Γουίλι Ερνανγκόμεθ: «Εγώ και ο Χουάντσο δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα σε κανέναν»

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έδωσε την δική του απάντηση στην κριτική που δέχεται ο ίδιος και ο αδερφός του, Χουάντσο, μιλώντας και για την κρίσιμη αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σε όλη μας την καριέρα γίνεται αυτό, όμως είμαστε στην Εθνική ομάδα δέκα χρόνια, έχουμε κερδίσει πολλά μετάλλια, ο αδερφός μου πήρε την Ευρωλίγκα, παίξαμε χρόνια στο ΝΒΑ και οι δύο… Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν.

Δεν παίξαμε καλά στην επίθεση απέναντι στην Ιταλία, αλλά κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν και είναι μια διδακτική εμπειρία. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και αύριο θα παλέψουμε απέναντι στην Ελλάδα. Είναι μια φανταστική ομάδα, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε».



Για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των άλλων όπλων της ελληνικής ομάδας: «Ο Γιάννης είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής ομάδας, αλλά έχουν εμπειρία με παίκτες όπως ο Παπανικολάου και ο Σλούκας, έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Ντόρσεϊ, ο Μήτογλου και οι ψηλοί τους, έχουν δυνατά παιδιά, όπως τα αδέρφια του Γιάννη, ο Κώστας και ο Θανάσης. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα παλέψουμε ως ομάδα. Αν μοιράσουμε την μπάλα και έχουμε υπομονή έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε. Θα είναι πόλεμος, αλλά θα είναι διασκεδαστικό».



Πρέπει να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας και να μην βλέπουμε τα άλλα παιχνίδια. Αυτό που έγινε πέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου κερδίσαμε την Ελλάδα αλλά δεν προκριθήκαμε, είναι διδακτικό. Το θέμα είμαστε εμείς, αν κάνουμε αυτό που πρέπει ως ομάδα, επιθετικά και αμυντικά, μπορούμε να κερδίσουμε. Θα έχουμε καλές και κακές στιγμές, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε και ελπίζω να προκριθούμε»