Το πανόραμα και τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια στους «16» του Eurobasket

Η Τουρκία πήρε την ματσάρα κόντρα στην Σερβία, μαζί και την πρώτη θέση, με την ομάδα του Αταμάν να βρίσκει στον δρόμο της στους «16» την Σουηδία. Δείτε το πανόραμα και τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια του Eurobasket.

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία - Σουηδία

Σερβία - Φινλανδία

Να σημειωθεί σχετικά με την Εθνική Ελλάδας, πως αν κερδίσει αύριο την Ισπανία (4/9, 21:30) τότε θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της και θα διασταυρωθεί στους «16» με τον 4ο του Δ' ομίλoυ (Ισραήλ, Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία). Κι εφόσον καταφέρει να περάσει, στους «8» θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Πορτoγαλία 65-68

Τσεχία - Λετονία 75-109

Τουρκία - Σερβία 95-90

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 5-0* Σερβία 4-1* Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»



GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo - Μεγάλη Βρετανία 83-89

Λιθουανία - Σουηδία 74-71

Φινλανδία - Γερμανία 61-91

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μαυροβούνιο 1-4 Μεγάλη Βρετανία 1-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1* Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο - Ισραήλ 89-92

Ισλανδία - Σλοβενία 79-87

Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 3-1* Ισραήλ 3-1* Πολωνία 3-1* Σλοβενία 2-2* Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία

2. Τουρκία - Σουηδία

3. Γερμανία - Πορτογαλία

4. Σερβία - Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

