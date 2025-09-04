Κόντρα στο Ισραήλ η Ελλάδα στους «16» - Τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Η φάση των ομίλων του Eurobasket ολοκληρώθηκε και έγιναν γνωστά τα 8 ζευγάρια στη φάση των «16», με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει το Ισραήλ την προσεχή Κυριακή.

Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία -οι Ίβηρες αποκλείστηκαν ως 5οι- και την πρωτιά στον Γ' όμιλο και έτσι θα βρει μπροστά της το Ισραήλ (4ο στον Δ' όμιλο). Αν η Εθνική ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισραηλινών θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία - Λετονία με στόχο να μπει στα ημιτελικά για να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Δείτε όλα τα ζευγάρια τoυ Eurobasket στη φάση των «16», αλλά και τις διασταυρώσεις μέχρι τoν τελικό.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία (18:30)

2. Τουρκία - Σουηδία (12:00)

3. Γερμανία - Πορτογαλία (15:15)

4. Σερβία - Φινλανδία (21:45)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)

6. Πολωνία - Βοσνία (12:00)

7. Ιταλία - Σλοβενία (18:30)

8. Γαλλία - Γεωργία (15:15)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Πορτoγαλία 65-68

Τσεχία - Λετονία 75-109

Τουρκία - Σερβία 95-90

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 5-0* Σερβία 4-1* Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»



GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo - Μεγάλη Βρετανία 83-89

Λιθουανία - Σουηδία 74-71

Φινλανδία - Γερμανία 61-91

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μαυροβούνιο 1-4 Μεγάλη Βρετανία 1-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία 84-76

Ιταλία - Κύπρoς 89-54

Ισπανία - Ελλάδα 86-90

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο - Ισραήλ 89-92

Ισλανδία - Σλοβενία 79-87

Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία 114-74

Ισραήλ - Σλοβενία 96-106

Πολωνία - Βέλγιο 69-70

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-2* Σλοβενία 3-2* Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 2-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

