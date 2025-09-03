Η Γερμανία είναι ασταμάτητη, διελυσε και την οικοδέσποινα Φινλανδία με 91-61 και πηγαίνει αήττητη στους «16» εκεί που η παρέα του Σρέντερ περιμένει την Πορτογαλία.

Αναζητείται ομάδα που να σταματήσει την υπερηχητική Γερμανία. Η ομάδα του απόντα Μουμπρού διέλυσε και την οικοδέσποινα Φινλανδία με 91-61 και συνεχίζει αήττητη την πορεία της στους «16» της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει την Πορτογαλία.

Από την άλλη η παρέα του Μάρκανεν έπεσε στο 3-2 κατέλαβε την 3η θέση στον όμιλο της και θα παίξει στους «16» είτε με την Σερβία είτε με την Τουρκία.

Για τους νικητές ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ με τον άσο των Μάτζικ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Σρέντερ να οργανώνει εξαιρετικά την ομάδα του με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Διψήφιος ο Τίμαν με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Νκαμούα ήταν πρώτος σκόρερ για την Φινλανδία με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Μάρκανεν να συμπληρώνει 11 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Δραστήριος Σρέντερ για την Γερμανία, απάντησε με… τρίποντα η Φινλανδία

Φουριόζα εκκίνησε την αναμέτρηση η Γερμανία, με τον Σρέντερ να κάνει ότι θέλει την άμυνα της Φινλανδίας για να δώσει στην ομάδα του αέρα 6π. (4-10 στο 3’) σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό στο ξεκίνημα του. Ο Βάγκνερ συνδέθηκε με το αντίπαλο καλάθι (6-12 στο 5’), με τους Μαξούνι και Νκαμούα να δίνουν σκορ για τους οικοδεσπότες από τα 6.75μ. για το 12-14 στο 6’. Τα «πάντσερ» ήλεγχαν τον ρυθμό, ωστόσο οι Φινλανδοί με όπλο τους το τρίποντο παρέμεναν σε απόσταση αναπνοής (17-19 στο 8’), με τους Γερμανούς να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο με διαφορά ενός σουτ (19-21).

Κυρίαρχοι οι Γερμανοί, έτρεξαν το γήπεδο και πήραν διψήφια διαφορά

Βάγκνερ και Μάντσεν διαμόρφωσαν το 21-23 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Γερμανία να ανοίγει την διαφορά στο +7 (23-30 στο 12’). Ο Φραντς Βάγκνερ ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας του, την ώρα που ο Σρέντερ τροφοδοτούσε συνεχώς τον Τάις στην ρακέτα με τον πολύπειρο σέντερ να τελειώνει τις φάσεις για το 27-36 στο 15’. Ο Χόλατζ έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην ομάδα του (+11, 27-38), με την Γερμανία να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Γκράντισον μείωσε με τρίποντο σε 36-43 στο 18’ με τα «πάντσερ» να τρέχουν 7-0 σερί για να κλείσουν το ημίχρονο στο +14 (36-50).

Καθάρισε την υπόθεση νίκη η Γερμανία που έκανε ότι ήθελε στο παρκέ

Ο Βάγκνερ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος όπως τελείωσε το πρώτο, με τον άσο των Μάτζικ να φτάνει τους 19π. για το +16 της ομάδας του (38-54). Ο Νκαμούα με 4 συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 44-56 στο 26’, με τον ρυθμό να έχει πέσει σε σχέση με το πρώτο μέρος και την Γερμανία να διατηρεί την διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (+15, 45-61 στο 28’). Ο Μάοντο Λο με τρίποντο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου έστειλε για πρώτη φορά στους 20π. (49-69), βάζοντας σημαντικές βάσεις για το 5/5 στον όμιλο.

Δεν άφησε το πόδι από το γκάζι η Γερμανία, διέλυσε την Φινλανδία και περιμένει Πορτογαλία

Μπορεί η Γερμανία να είχε «καθαρίσει» ουσιαστικά τη νίκη, ωστόσο δεν άφησε το πόδι από το γκάζι μπαίνοντας με 6-0 σερί στο τελευταίο δεκάλεπτο για να ανοίξει την διαφορά στο +26 (49-75). Πλέον με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί ο βοηθός του Μουμπρού Άλαν Ιμπραχίματζιτς άνοιξε το rotation, ξεκουράζοντας τους βασικούς ενόψει της συνέχειας, με την διαφορά να παραμένει πάνω από τα επίπεδα των 20π. (+24, 55-79). Το γερμανικό προβάδισμα ξεπέρασε τους 30π. (55-89 στο 36'), με τους τυπικά φιλοξενούμενους να μην ρίχνουν τον ρυθμό παρά το γεγονός πως το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Το τελικό σκορ αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης, με την Γερμανία να συνεχίζει την αήττητη πορεία της στους «16» της διοργάνωσης, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στην νοκ-άουτ φάση.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

