Κόκκινες κάρτες και «στοπ στον ρατσισμό» στο Φινλανδία - Γερμανία (vid)

H Tampere Deck Arena γέμισε με κόκκινες κάρτες και με μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Το παιχνίδι της Φινλανδίας με τη Γερμανία συνοδεύτηκε από ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. «Στοπ στον ρατσισμό» γράφουν οι χιλιάδες κόκκινες κάρτες που τοποθετήθηκαν σε κάθε θέση του γηπέδου στο Τάμπερε, με τον κόσμο να τις σηκώνει ψηλά για να κάνει ακόμα πιο δυνατό αυτό το μήνυμα.

Αφορμή για αυτή την κίνηση αποτέλεσαν τα δύο περιστατικά με τους Ντένις Σρούντερ και Σιλβέν Φρανσίσκο, οι οποίοι έγιναν δέκτες ρατσιστικών επιθέσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Η FIBA αφού καταδίκασε με κάθε τρόπο τα περιστατικά, σήμερα σε συνεννόηση με τους Φινλανδούς προχώρησε σε ακόμα μία σημαντική κίνηση.

