Παπανικολάου: «Δεν είναι παιχνίδι εκδίκησης με την Ισπανία - Έχουμε κανει πολλές θεραπείες»

Ο Κώστας Παπανικολαου σε δηλώσεις του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Ισπανία τόνισε πως δεν βλέπουν την αναμέτρηση ως... εκδίκηση προς τους «φούρια - ρόχα», ενώ στάθηκε και στην σωματική κατάσταση των παικτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το συμπέρασμα της ήττας απέναντι στη Βοσνία:«Έχουμε δει ποιο είναι το συμπέρασμα από το ματς κόντρα στη Βοσνία, το σημαντικό τώρα είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν θα βοηθήσει να υπεραναλύσουμε το τι δεν πήγε καλά σε μία ήττα. Είδαμε αυτά που έπρεπε να δούμε, είδαμε αρκετά πράγματα, τα πιο πολλά είναι εμφανή και τα γνωρίζετε όλοι. Σίγουρα τα επιθετικά ριμπάουντ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά τώρα προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι»

Για την προϊστορία των δύο ομάδων: «Νομίζω είναι παγίδα να δούμε το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία διαφορετικά απ’ ότι πρέπει να το δούμε. Είναι ένα παιχνίδι για την πρώτη θέση, ανεξαρτήτως αντιπάλου και προϊστορίας. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πρώτοι. Δεν υπάρχουν εδώ ούτε παιχνίδια εκδίκησης, είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για το αποτέλεσμα και τη νίκη»

Για τα συμπεράσματα που έχουν βγάλει για την Ισπανία μέχρι τώρα: «Σίγουρα είναι μία νέα ομάδα, συγκριτικά με το τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από άποψης ονομάτων. Παρ’όλα αυτά δεν παύει το ισπανικό μπάσκετ να είναι μία σχολή, η οποία έχει αμέτρητες επιτυχίες. Είναι οι κάτοχοι του τροπαίου από το προηγούμενο EuroBasket, οπότε είναι μία ομάδα που δεν πρέπει να τη διαγράψεις και πρέπει να την προσεγγίσεις με τον απαιτούμενο σεβασμό, όπως όλες τις ομάδες, ούτε με περισσότερο, ούτε με λιγότερο. Εμείς πρέπει να δούμε πως θα είμαστε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι για την πρώτη θέση»

Για τη σωματική κατάσταση μετά τον τραυματισμό του:«Να ευχαριστήσω δημόσια όλο το ιατρικό τιμ και τους φυσικοθεραπευτές, έχουμε κάνει από χθες το βράδυ αρκετές θεραπείες, αρκετά χαπάκια και σιγά-σιγά από αύριο θέλω να πιστεύω πως θα είμαι καλά.»

Για τα πράγματα που ενοχλούν περισσότερο την Εθνική Ομάδα: «Δεν θα μπω στη διαδικασία να παίξω αυτό το παιχνίδι, γιατί μόνο χαμένοι μπορούμε να βγούμε. Είπα από την πρώτη μέρα ότι εμείς είμαστε εδώ να εκπροσωπήσουμε όλη την Ελλάδα, όχι πέντε ή δέκα, σε όσους πιστεύουν σε εμάς. Είμαστε εδώ, φοράμε την ελληνική σημαία μπροστά από το στήθος κι αυτό σηματοδοτεί κάτι. Δεν έχει έρθει να παίξει ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Ντίνος, ο Γιαννούλης, έχουν έρθει δώδεκα παίκτες της Εθνικής Ομάδας να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Εκεί τελειώνουν όλα»

Για το ποιος προχωράει μπροστά σε ένα τουρνουά: «Νομίζω το έχει πει κι ο κόουτς πάρα πολλές φορές από την αρχή της προετοιμασίας, η ομάδα που συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα τουρνουά, να ελαχιστοποιεί τα αδύναμα σημεία της, αυτή έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παραπέρα στο τουρνουά. Πέρα από αυτό, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που μπορεί να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να είναι μία μέρα, μία φάση που μπορεί να αλλάξει το μομέντουμ ή ένα τουρνουά αντίστοιχα.»

Για το πως βλέπει την Ισπανία ως αντίπαλο: «Φυσικά, παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί να έχει δύο εκβάσεις: Ή θα έχεις περισσότερη πίεση ή θα είσαι πιο αποφασισμένος. Δεδομένου ότι η ισπανική σχολή έχει πετύχει τόσα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, επειδή έχουν μία πιο νεανική ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν έμπειρους παίκτες που έχουν κατακτήσει το EuroBasket, οπότε θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι αντιμετωπίζοντας την Ισπανία ως έναν σοβαρό αντίπαλο και θα παλέψουμε για τη νίκη.»

