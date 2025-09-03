Ο Παναθηναϊκός επιβράβευσε την αγάπη και την... τρέλα ενός 11χρονου φιλάθλου του! (vid - pics)

Ένας 11χρονος φίλος του Παναθηναϊκού πήγε να δει από τα... τζάμια του ΟΑΚΑ την προπόνηση της αγαπημένης του ομάδας, με την πράσινη ΚΑΕ να τον εντοπίζει και να τον επιβραβεύει για την... τρέλα του και την αγάπη του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσιεύοντας και τις σχετικές φωτογραφίες και ένα βιντεο:

«Η τυχερή μέρα του μικρού φίλου της ομάδας μας!

Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης ο 11χρονος Γιώργος… σκαρφάλωσε μέχρι τα τζάμια του βοηθητικού γηπέδου του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τα ινδάλματά του.

Παράλληλα, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, έγραψε στα τζάμια «ΜΟΝΟ ΠΑΟ», με τους ανθρώπους της ομάδας να τον εντοπίζουν και να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα!

Ο μικρός Γιώργος παρακολούθησε από κοντά μέρος της προπόνησης, ενώ έλαβε ως δώρο μια μπλούζα της ομάδας την οποία φόρεσε άμεσα ποζάροντας με υπερηφάνεια στο φακό. Το χαμόγελό του λέει τα πάντα!».