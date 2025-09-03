Στη Μύκονο ο Παναγιώτης Τσάμης με δανεισμό από τον Προμηθέα

Η Μύκονος ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Τσάμη, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ομάδα του νησιού με την μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μυκόνου:

Η Mύκονος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Παναγιώτη Τσάμη για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, με τη μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα Πατρών Βίκος Cola.

Ο Παναγιώτης Τσάμης γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 2002 στην Καβάλα, έχει ύψος 2,05 μ. και θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της Μυκόνου στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη Stoiximan GBL.

Ο 23χρονος σέντερ ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στον Αστέρα Καβάλας, ενώ τη σεζόν 2018/19 μεταγράφηκε στη ΧΑΝΘ και αγωνίστηκε στη Β’ Εθνική. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός Β’, με τον οποίο έπαιξε στην Elite League για δύο χρόνια (2019-21).

Την περίοδο 2021/22 παραχωρήθηκε στον Πανερυθραϊκό, όπου πραγματοποίησε την πρώτη γεμάτη χρονιά της καριέρας του, με 7,4 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 27 συμμετοχές, έχοντας μέσο χρόνο συμμετοχής 17,6 λεπτά.

Την επόμενη χρονιά φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, καταγράφοντας δύο εμφανίσεις στη μεγάλη κατηγορία. Παράλληλα, αγωνίστηκε με διπλό δελτίο στον Τρίτωνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδό του στη Stoiximan GBL με 8,3 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 1,6 κοψίματα ανά αγώνα, σε 35 συμμετοχές με 23 λεπτά μέσο όρο στο παρκέ.

Την τελευταία διετία, ο Παναγιώτης Τσάμης αγωνίστηκε στο Λαύριο, ολοκληρώνοντας την περσινή χρονιά με 3,6 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 21 συμμετοχές, με μέσο όρο 11,3 λεπτών ανά παιχνίδι.

Έχει φορέσει τη φανέλα όλων των «μικρών» Εθνικών ομάδων, συμμετέχοντας στο EuroBasket U16 (2019), στο EuroBasket U18 (2020) καθώς και στα EuroBasket U20 (2022, 2023).

Η Μύκονος καλωσορίζει τον Παναγιώτη και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα μας!