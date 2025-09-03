Διάστρεμμα ο Νιανγκ: Δεν παίζει με Κύπρο και τρέχει για τα νοκ άουτ!

Ο Σαλιού Νιανγκ υπέστη τελικά διάστρεμμα, θα χάσει το παιχνίδι της Ιταλίας με την Κύπρο και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα νοκ άουτ!

Μπορεί ο Ιταλός άσος να γλίτωσε τα χειρότερα και ο τραυματισμός του στην αναμέτρηση με την Ισπανία να μην είναι σοβαρός, όμως ο Νιανγκ να αναγκαστεί να χάσει το ματς με την Κύπρο.

Ο Ιταλός άσος υπέστη διάστρεμμα και θα απουσιάσει στο φινάλε της φάσης των ομίλων, κάνοντας αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι στα νοκ άουτ.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

