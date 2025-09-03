Μετά το πρώτο φιλικό κόντρα στα Τρίκαλα, σειρά παίρνουν αυτά με την Καρδίτσα

Η Μύκονος έδωσε το πρώτο της φιλικό ματς προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν, πρώτης στην ιστορία της στην Greek Basketball League, αντιμετωπίζοντας τα Τρίκαλα στο Καρπενήσι το απόγευμα της Τρίτης (2/9), σε ένα παιχνίδι που δεν κρατήθηκε σκορ.

Ουσιαστικά με αυτό το φιλικό, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Η ομάδα ανεβάζει σταδιακά στροφές, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στην παρθενική συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η συνέχεια της προετοιμασίας θα βρει τη Μύκονο να δίνει κι άλλα φιλικά παιχνίδια, αρχής γενομένης των δύο ματς απέναντι στην Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» (5 & 7/9), ώστε ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι συνεργάτες του να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και να «δέσουν» σταδιακά το ρόστερ.

Στο μεταξύ, επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του Παναγιώτη Τσάμη υπό μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα στη Μύκονο, με σχετική ανακοίνωση των Αχαιών σήμερα (3/9).