Μετά το πρώτο φιλικό κόντρα στα Τρίκαλα, σειρά παίρνουν αυτά με την Καρδίτσα

Ουσιαστικά με αυτό το φιλικό, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου.
Η ομάδα ανεβάζει σταδιακά στροφές, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στην παρθενική συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Η συνέχεια της προετοιμασίας θα βρει τη Μύκονο να δίνει κι άλλα φιλικά παιχνίδια, αρχής γενομένης των δύο ματς απέναντι στην Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» (5 & 7/9), ώστε ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι συνεργάτες του να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και να «δέσουν» σταδιακά το ρόστερ.
Στο μεταξύ, επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του Παναγιώτη Τσάμη υπό μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα στη Μύκονο, με σχετική ανακοίνωση των Αχαιών σήμερα (3/9).