Ουίλι Ερνανγκόμεθ: «Από εμάς εξαρτάται, να τα δώσουμε όλα με την Ελλάδα»

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον «τελικό» της Ισπανίας κόντρα στην Ελλάδα και τον μοναδικό στόχο που είναι η νίκη.

Υπενθυμίζουμε πως οι «φούριας ρόχας» θέλουν οπωσδήποτε νίκη απέναντι στην Εθνική μας για να μην αποκλειστούν από το Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, φτάσαμε να είμαστε στο όριο όσον αφορά στην πρόκριση. Όμως ακόμη εξαρτάται από εμάς. Απομένει ένα παιχνίδι και πρέπει να τα δώσουμε όλα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!