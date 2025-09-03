Έντονη κριτική της «Marca» στον Χουάντσο: «Χαώδης η διαφορά του ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ισπανία»!

Η «Marca» ασκεί έντονη κριτική στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την απόδοσή του στο Εurobasket.

Ο Ισπανός άσος βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την ήττα της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο από την Ιταλία και τον κίνδυνο που υπάρχει να μείνει εκτός συνέχεια του Eurobasket.

«Αστέρι στον Παναθηναϊκό, άτονος στην εθνική», είναι ο τίτλος του κειμένου της «Marca», που ασκεί έντονη κριτική στον Ισπανό άσο.

Μάλιστα γίνεται εκτενής αναφορά και στον «τελικό» των φούριας κόντρα στην Εθνική, όπου ο Χουάντσο θα βρει αντιμέτωπους τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό: Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο.

«Η απόστασή του από τα πράσινα του Παναθηναϊκού και τα κόκκινα είναι χαώδης» συνεχίσει το δημοσίευμα, που περιμένει να δείξει Χουάντσο ένα καλύτερο πρόσωπο απέναντι στην Ελλάδα.

Ο Ισπανός άσος στο παιχνίδι κόντρα στη Γεωργία είχε 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, απέναντι στη Βοσνία 8 πόντους και 2 ριμπάουντ, με την Κύπρο 9 πόντους και 4 ριμπάουντ, μένοντας άποντος στην ήττα από την Ιταλία.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!