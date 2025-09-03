Sold out οι θέσεις στα εκτός έδρας ματς της Ζαλγκίρις με Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC

Όπως έκανε γνωστό η λιθουανική ομάδα, τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις απέναντι σε Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC εξαντλήθηκαν ήδη και η Ζαλγκίρις θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της.
Θέσεις υπάρχουν ακόμα για τα εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της λιθουανικής ομάδας στην Euroleague.
Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου και με τον Παναθηναϊκό στις 12 Μαρτίου του 2026.
Athens & Dubai @EuroLeague trips with Zalgiris - SOLD OUT! 💚✈️— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 3, 2025
Don’t miss your chance to join the next @EuroLeague journey with West Express ✈️ pic.twitter.com/kGtT97f0hD