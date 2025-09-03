Sold out οι θέσεις στα εκτός έδρας ματς της Ζαλγκίρις με Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν οι θέσεις για την εκδρομή της ομάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC.

Όπως έκανε γνωστό η λιθουανική ομάδα, τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις απέναντι σε Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC εξαντλήθηκαν ήδη και η Ζαλγκίρις θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της.

Θέσεις υπάρχουν ακόμα για τα εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της λιθουανικής ομάδας στην Euroleague.

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου και με τον Παναθηναϊκό στις 12 Μαρτίου του 2026.