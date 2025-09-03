Πρόεδρος Ισπανικής Ομοσπονδίας: «Η προτεραιότητα είναι το Εurobasket, μετά ο νέος προπονητής»

Η Ελίζα Αγκιλάρ, πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, σε δηλώσεις τόνισε πως η απόλυτη προτεραιότητα των «φούριας ρόχας» είναι το Eurobasket και μετά η εύρεση του αντικαταστάτη του Σέρτζιο Σκαριόλο, που θα συνεχίσει στη Ρεάλ.

Υπενθυμίζουμε πως φαβορί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ισπανίας είναι ο Πάμπλο Λάσο και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί και όσο χρειαστεί, επειδή η απόφαση είναι σημαντική. Με αυτή την εσωτερική σκέψη και ανάλυση που δεν σταματάμε ποτέ να κάνουμε πράγματα, αλλά ό,τι συμβεί στο μέλλον θα συμβεί στο μέλλον. Όχι τώρα.

Η κορυφαία και απόλυτη προτεραιότητα τώρα είναι η Λεμεσός και το να είμαστε κοντά στην ομάδα και στον τωρινό μας προπονητή, που εξακολουθεί να είναι ο Σκαριόλο. Όταν επιστρέψουμε στην Ισπανία και όταν έχουμε το όνομα, θα σας ενημερώσουμε».

