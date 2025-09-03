Βελτσίστας: «Δεν πάμε στην Α1 Γυναικών απλά για να χαρούμε τη συμμετοχή μας»

Ο προπονητής του ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας, Γιώργος Βελτσίστας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την ιστορική σεζόν στην Α1 Γυναικών: «Σίγουρα δεν πάμε απλά για να ζήσουμε την εμπειρία της πρώτης σεζόν στην Α1 Γυναικών. Πάμε για να παλέψουμε και για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας και υπάρχει όρεξη. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας για να μας βοηθούν και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σίγουρα δεν πάμε απλά για να χαρούμε τη συμμετοχή μας».

Για τους στόχους της ομάδας: «Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό πρώτα απ’ όλα να κρατήσουμε τον “κορμό” μας. Όταν θες να κάνεις το επόμενο βήμα πρέπει να έχεις βάσεις και να υπάρχει συνέχεια και σωστή δομή. Οποιαδήποτε προσθήκη έγινε, έγινε για να πάμε ακόμη καλύτερα».

Για την απόκτηση των ξένων αθλητριών: «Η Γκρικς έπαιξε πέρυσι στην Ευρώπη. Η Μανίς είχε παίξει στη Νίκη Λευκάδας και είχαμε συνεργαστεί με την Λόρεν. Σίγουρα είναι σημαντικό να έχεις παίκτριες που ξέρουν τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, όπως και η Στογιανόφσκα που έχουμε συνεργαστεί τα τρία τελευταία χρόνια, είναι δικό μας παιδί. Θα βοηθηθεί και η Κάλι που είναι η πρώτη της χρονιά. Θα φτιάξουμε μία ομάδα που θα προσφέρει κάτι καλό στο γήπεδο. Θέλουμε επίσης να έχουμε καλούς χαρακτήρες και παιδιά που θέλουν να είναι στην ομάδα και να δουλέψουν. Φέτος έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι αυτό».

Για τις προσδοκίες μετά το αήττητο στην Α2 Γυναικών: «Γενικά, είναι μία πολύ διαφορετική χρονιά σε άλλη κατηγορία. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, από τους διευθυντές μέχρι τον πρόεδρο, είμαστε προσγειωμένοι και ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δε μπαίνει στο μυαλό μας το ότι πέρυσι ήμασταν αήττητοι σε 27 παιχνίδια και θα κάνουμε κάτι ανάλογο. Πάμε βήμα-βήμα, γιατί θα φανεί το τι μπορούμε να κάνουμε στην πορεία. Θέλουμε να “χτίσουμε” και να καθιερωθούμε. Από ‘κει και πέρα, θα φανεί το τι θα έρθει».

Για την ανταγωνιστικότητα της Α1 Γυναικών: «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει καλές κινήσεις, έχουν έρθει παίκτριες από το εξωτερικό που είναι πολύ καλές αθλήτριες. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, πλην Αθηναϊκού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, θα είναι πολύ ανταγωνιστικές. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα σχετικά με το ποιος θα ξεχωρίσει. Μία επιτυχία κρίνεται δύσκολα, ακόμα και σε δύο παιχνίδια που μπορούν να έρθουν νίκες ως έκπληξη. Εμείς περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το πρωτάθλημα. Είναι μια πρόκληση για εμάς».

Για την ανάδειξη των νεαρών ταλέντων: «Αυτό είναι μία μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα πράγμα που θέλει μεγάλη δουλειά και προεργασία. Κοιτάξαμε από πέρυσι σιγά-σιγά να βάλουμε τις βάσεις. Το κάτι παραπάνω είναι να “χτίσεις”. Φέραμε νέους ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία και διάθεση. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να παίζει ξαφνικά στο μεγαλύτερο επίπεδο. Προσπαθούμε στις νεαρές αθλήτριες μας να τους δίνουμε τον χρόνο και τις ευκαιρίες για να βελτιωθούν. Για μία ομάδα που ξεκίνησε πέρυσι μια διαφορετική προσπάθεια δεν είναι εύκολο. Έχουμε παιδιά που είναι μικρά σε ηλικία, όμως όλο αυτό θέλει δουλειά και υπομονή με πλάνο. Εγώ, βλέποντας τις πιο μικρές ηλικίες, αν υπάρξει υπομονή και δουλειά, θα έχουμε ξανά επιτυχίες. Δε γίνονται όλα αυτά με μαγικά όμως. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να βλέπουμε τον στόχο. Έχουμε ένα γηπεδικό πρόβλημα που δε μας βοηθάει τόσο. Θα παίξουμε στα Άνω Λιόσια. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα παίξουμε στη Νέα Ιωνία σε νέο γήπεδο, το οποίο περιμένουμε να φτιαχτεί».