Πέσιτς: «Δεν είναι το πιο σημαντικό ματς κόντρα στην Τουρκία, αλλά είναι ένα τεστ»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Σερβίας με την Τουρκία στάθηκε στον χαρακτήρα του τεστ που έχει το ματς για την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Τουρκία: «Δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι του τουρνουά κόντρα στην Τουρκία, αλλά είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλός μας μέχρι στιγμής. Είναι ένα τεστ για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».

Για την απουσία του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Κάθε παίκτης φέρνει κάτι διαφορετικό και βρίσκουμε νέες λύσεις. Οι φιλοδοξίες μας δεν αλλάζουν».

Για τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον τραυματισμό του: «Έχει τη σωστή προσέγγιση, εξακολουθεί να ενσωματώνεται, αλλά θα βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τις κόντρες στο ματς με την Τουρκία: «Οι οπαδοί λατρεύουν τις ατομικές μάχες, αλλά για να κερδίσεις χρειάζεσαι και μια σταθερή βάση και ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει να φέρουμε και τα δύο στο παρκέ».

