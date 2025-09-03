Αταμάν: «Ας σκοράρει 50 πόντους ο Γιόκιτς, αλλά ας κερδίσουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου και τον τρόπο αντιμετώπισης του Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο τελευταίος αγώνας του ομίλου είναι επίσης πολύ σημαντικός, επειδή συναντιούνται δύο εξαιρετικά ρόστερ, γεμάτα σπουδαίους παίκτες, ελπίζω να δούμε σπουδαίο μπάσκετ. Αυτή η νίκη ή η ήττα δεν θα σε οδηγήσει ούτε σε ένα μετάλλιο. Πριν από το τουρνουά, η Σερβία ήταν το φαβορί για όλα τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό μου αρέσει να λέω ότι θα ήθελα να κερδίσουμε στον τελικό, παρά σε αυτόν τον αγώνα της φάσης των ομίλων. Φυσικά, θα παλέψουμε για να κερδίσουμε την Τετάρτη».

Για τον Γιόκιτς: «Δεν έχουμε λύση για τον Γιόκιτς. Ας σκοράρει 50 πόντους, αλλά μόνο αν κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τον Άλπερεν Σένγκουν «Υπάρχουν πολλοί παίκτες. Μην ξεχνάτε ότι στη δεύτερη ομάδα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπάρχουν οι Μάρκανεν, Βαλαντσιούνας... Ο Σένγκουν είναι νεαρός παίκτης, είναι 23-24 ετών, ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερος παίκτης από τον Γιόκιτς».

Για το γεγονός πως ο Βασίλιε Μίτσιτς βελτίωσε το παιχνίδι του: «Δεν τον είδα σήμερα στο ξενοδοχείο, οι βοηθοί μου είπαν ότι τραυματίστηκε ξανά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους καλύτερους πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Περάσαμε υπέροχες στιγμές στην Έφεσο, είμαι περήφανος που συνεργαστήκαμε και κερδίσαμε τίτλους. Πήγε στο NBA League, τώρα επέστρεψε στην Euroleague. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας παίκτης επίσης. Αλλά, μέσα στο παρκέ, θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε».

