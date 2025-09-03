Poll: Θα πάρει την πρωτιά με νίκη επί της Ισπανίας η Εθνική; - Όλα τα σενάρια του ομίλου

Και ξαφνικά «τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία, με την Ελλάδα να παίζει την πρωτιά στον όμιλο. Θα καταφέρει η Γαλανόλευκη να πετάξει την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο εκτός Eurobasket;

Η ήττα της Εθνικής από τη Βοσνία την έβαλε σε μπελάδες αναφορικά με την πρωτιά στον όμιλο, την ίδια στιγμή μάλιστα που στο γκρουπ που θα προκύψει ο αντίπαλος της Ελλάδας στα νοκ άουτ γίνεται ο κακός χαμός!

Ανάλογα τη θέση της Γαλανόλευκης θα αναδειχθεί ο αντίπαλος στα νοκ άουτ, με μία πιθανή πρωτιά να ανοίγει τον δρόμο ακόμα και μέχρι τα ημιτελικά και μία ήττα να ρίχνει την Εθνική στον λάκκο των λεόντων.

Εσείς τι πιστεύετε; Θα κερδίσει η Ελλάδα την Ισπανία;

Αναλυτικά τα σενάρια για την Εθνική μας ομάδα

1. Νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία σημαίνει κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που δεν ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

2. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας τότε η βαθμολογία θα είναι αυτή:

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Ελλάδα 3-2

4. Γεωργία 3-2

3 Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία τότε θα διαμορφωθεί αυτή η βαθμολογία:

1. Ιταλία 4-1

2. Ελλάδα 3-2

3. Ισπανία 3-2

4. Γεωργία 3-2

4. Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Βοσνία κερδίσει την Γεωργία τότε η βαθμολογία θα διαμορφωθεί:

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Βοσνία 3-2

4. Ελλάδα 3-2

*Να σημειώσουμε πως για την Ισπανία η αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική μας ομάδα αποτελεί τελικό πρόκρισης, καθώς σε περίπτωση ήττας από την Ελλάδα και νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας, τότε το σύνολο του Σέρτζι Σκαριόλο θα μείνει εκτός συνέχειας στην διοργάνωση.

ROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 4-0* Σερβία 4-0* Λετονία 2-2* Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»



GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 4-0* Λιθουανία 3-1* Φινλανδία 3-1* Μαυροβούνιο 1-3 Σουηδία 1-3 Μεγάλη Βρετανία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1 Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο - Ισραήλ 89-92

Ισλανδία - Σλοβενία 79-87

Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 3-1* Ισραήλ 3-1 Πολωνία 3-1* Σλοβενία 2-2* Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 - Α3

2. Α1 - Β4

3. Β1 - Α4

4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

