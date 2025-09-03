Συνέχεια στο Eurobasket με το Τουρκία - Σερβία να κλέβει την παράσταση

Συνέχεια στο Εurobasket με κρίσιμα παιχνίδια που θα κρίνουν την πρώτη θέση και την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Στο σημαντικότερο ματς της ημέρας η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, με τον νικητή να καπαρώνει την πρωτιά τον όμιλο, ενώ το Μαυροβούνιο θα παίξει τα ρέστα του και κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Γερμανία θα κοντραριστεί με τη Φινλανδία, ενώ η Λετονία θα παίξει με την Τσεχία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30, Novasports 4)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45, Novasports Start)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30,Novaspors 4)

Τσεχία - Λετονία (18:00, Novasports Start)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30, Νovasports 4)

Τουρκία - Σερβία (21:15, ΕΡΤ1 / Novasports Start)

