Σκαριόλο: «Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για το ματς με την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας, Σέρχιο Σκαριόλο, μετά την ήττα από την Ιταλία, στάθηκε στην μαχητικότητα που έβγαλαν οι παίκτες του, σημειώνοντας ότι δεν σκέφτεται ακόμη το ματς με την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Ισπανίας:

«Αρχίσαμε εξαιρετικά, εφαρμόσαμε άριστα το πλάνο μας, αλλά η Ιταλία επέστρεψε. Καταφέραμε να αντιδράσουμε όταν πήραν το προβάδισμα και το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος.

Ίσως η εμπειρία της Ιταλίας έκρινε το αποτέλεσμα στο τέλος, ίσως κάποια χαμένα ριμπάουντ και κάποια κακά σουτ. Δεν πρέπει να πάθουμε κατάθλιψη, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτό, γιατί φτάσαμε πολύ κοντά στη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Συγχαρητήρια στην Ιταλία για τη νίκη. Εμείς παλέψαμε ως το τέλος και τώρα προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Δεν είναι ώρα ακόμη να μιλήσουμε για το ματς με την Ελλάδα».