FIBA κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων: «Μηδενική ανοχή»

Με ανακοίνωσή της η FIBA και με αφορμή τα περιστατικά με τους Ντένις Σρέντερ και Σιλβέν Φρανσίσκο καταδικάζει κάθε φαινόμενο ρατσισμού και διακρίσεων.

Οι δύο παίκτες της Γερμανίας και της Γαλλίας κατήγγειλαν περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων εις βάρος τους στα προηγούμενα παιχνίδια και η FIBA πήρε θέση με σχετική ανακοίνωση:

«Η FIBA καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις προσβολής, ρατσισμού και διάκρισης σε κάθε μορφή, φυσική ή διαδικτυακή. Το άθλημά μας έχει μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές και σε όσους τις υιοθετούν. Η μπασκετική οικογένεια στέκεται δίπλα στους παίκτες ή το σταφ, που έχουν πέσει θύματα απεχθών επιθέσεων».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!