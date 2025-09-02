Πλήγμα στην Γαλλία: Χάνει το υπόλοιπο του Eurobasκet ο Σαρ

Σημαντικό πλήγμα στην Γαλλία, καθώς ο Αλεξάντερ Σαρ θα χάσει το υπόλοιπο του Eurobasket, καθώς υπέστη θλάση στον μηρό.

Μετά τους Μπογκάνοβιτς, Γκραζούλις και - όπως όλα δείχνουν- Γιοκουμπάιτις, ακόμα ένας παίκτης θα χάσει το υπόλοιπο του Eurobasket λόγω τραυματισμού. Συγκεκριμένα ο Αλεξάντερ Σαρ υπέστη θλάση στον μηρό και θα χάσει την συνέχεια του τουρνουά, αφήνοντας την Γαλλία με 11 παίκτες.

Ο άσος των Ουίζαρντς πρόλαβε να αγωνιστεί με το Βέλγιο και την Σλοβενία μετρώντας 9.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στους δυο αγώνες, με τον Φρεντερίκ Φοτού να χάνει ακόμα ένα παίκτη στην frontline γραμμή, που έχει ήδη σοβαρές απουσίες πριν την έναρξη του τουρνουά.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!