Παπανικολάου: «Κακοί οι διαιτητές, αλλά δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι»

Ο Κώστας Παπανικολάου στάθηκε στην κακή αντιμετώπιση της ελληνικής ομάδας στο παιχνίδι κόντρα στη Βοσνία, ενώ επισήμανε και την απόδοση των διαιτητών.

Οι δηλώσεις του διεθνή φόργουορντ μετά την ήττα από τη Βοσνία:

«Δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Οι διαιτητές μπορεί να είχαν ένα κακό παιχνίδι, αλλά αφήσαμε να μας επηρεάσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Μπορούσαμε ακόμη και στο τελείωμα του αγώνα αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα.

Ποτέ δεν μπαίνεις στο γήπεδο για να χάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, γιατί αυτό το παιχνίδι έχει να μας δώσει και να μας δείξει πολλά και να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια.

Δεν έχω δει την Ισπανία, δεν έχω εικόνα, είναι μια νέα ομάδα από πλευράς σύνθεσης Είναι πρωταθλητές Ευρώπης είναι η Ισπανία και θα προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!