Καρδίτσα: Με το βλέμμα στα πρώτα φιλικά κόντρα στη Μύκονο

Για τα πρώτα της φιλικά ετοιμάζεται η Καρδίτσα απέναντι στη Μύκονο, με το δεύτερο παιχνίδι (7/9) να είναι ανοικτό για τον κόσμο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η θεσσαλική ΚΑΕ:

«Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό της Παρασκευής (5/9), ανοιχτό για τον κόσμο το παιχνίδι της Κυριακής (7/9)

Στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του βρίσκεται ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, ο οποίος συνεχίζει απρόσκοπτα το μοντάρισμά του ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Το πρώτο δεκαήμερο των προπονήσεων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, διάστημα στο οποίο το προπονητικό επιτελείο στόχευσε στην ομαλή επανένταξη των αθλητών στη δράση, με έμφαση στη φυσική κατάσταση και τα πρώτα στοιχεία τακτικής.

Η αρχή της τρέχουσας εβδομάδας σήμανε την αλλαγή του προγράμματος, καθώς το επόμενο διάστημα προβλέπεται να εμπεριέχει μεγαλύτερη ένταση και δουλειά πάνω στην αμυντική φιλοσοφία της ομάδας.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος και οι συνεργάτες του είναι ικανοποιημένοι από το βαθμό που ανταποκρίνονται οι αθλητές τους σε όσα τους ζητούνται, ενώ η ομάδα μετράει αντίστροφα για τα δύο εντός έδρας φιλικά με τον Α.Ο. Μυκόνου, την Παρασκευή 5/9 και την Κυριακή 7/9.

Πρόκειται για αγώνες με έναν ενισχυμένο και νεοφώτιστο στη Stoiximan GBL αντίπαλο, απέναντι στον οποίο οι «κυανόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματά τους στο πλαίσιο της προετοιμασίας που πραγματοποιείται.

Η αναμέτρηση της Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 6 μ.μ. κεκλεισμένων των θυρών, ενώ εκείνη που θα ακολουθήσει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το φίλαθλο κοινό. Σημειώνεται πως για το φιλικό της Κυριακής, θα ισχύσουν κανονικά οι κάρτες διαρκείας, ενώ οι τιμές και ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων θα γίνουν γνωστές το αμέσως επόμενο διάστημα».