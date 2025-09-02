Παρών και ο Ρέινολντς για το Μαρούσι, άπαντες στη διάθεση του Παπαθεοδώρου

Ο Κάμερον Ρέινολτς επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Team USA και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Americup 2025 της Νικαράγουα.

Με δεδομένο ότι έχει ήδη αγωνιστικό ρυθμό, αναμένεται να τεθεί άμεσα στην διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου. Φυσικά την Τετάρτη θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σταδιακά θα μπει στο ρυθμό της προετοιμασίας του Αμαρουσίου και το βασικό μέλημα είναι να γνωρίσει τους πολλούς νέους συμπαίκτες του.

«Το ταξίδι μπορεί να ήταν κουραστικό αλλά επιτέλους έφτασα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω για δεύτερη χρονιά στο Μαρούσι και ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασίας με την ομάδα. Το χάλκινο μετάλλιο που κατακτήσαμε με της Team USA στο Americup δεν ήταν ο βασικός στόχος μας, αλλά τουλάχιστον πήραμε κάτι και δεν γυρίσαμε με άδεια χέρια» δήλωσε ο Ρέινολντς μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Πλέον ο κόουτς Παπαθεοδώρου θα έχει στην διάθεσή του όλους τους παίκτες του για να μπορέσει να δουλέψει απερίσπαστος στη συνέχεια καθώς πλησιάζουν τα φιλικά με τον Πανιώνιο (την Παρασκευή εκτός) και το Περιστέρι (το Σάββατο εντός).

Την Τετάρτη, πριν την μεσημεριανή προπόνηση θα γίνει ο καθιερωμένος Αγιασμός.