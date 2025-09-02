Χολμς: «Υπάρχει πλούσια μπασκετική ιστορία εδώ - Να πάρουμε το όγδοο αστέρι»

Ο Ρίσον Χολμς μίλησε για την απόφασή του να υπογράψει στον Παναθηναϊκό AKTOR και ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι η κατάκτηση του όγδοου ευρωπαϊκού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Ήταν τρελές 24 ώρες. Το να έρθω εδώ, στην προπόνηση, να γνωρίσω τα παιδιά. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ τον θεό που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να φύγει από την Αμερική: «Δεν ήταν πολύ δύσκολο για εμένα. Πάντα θέλω να πάω εκεί που με θέλουν και αυτή η ομάδα το ξεκαθάρισε ότι με ήθελε εδώ. Είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω όλους, να έρθω εδώ. Ήταν εύκολη απόφαση. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, που θα ζήσω εδώ. Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη».

Για τον Ναν: «Είναι ωραίο που τον βλέπω. Ήρθαμε μαζί στην προπόνηση το πρωί, μιλούσαμε για τη ζωή. Ανυπομονώ για πολλά».

Για τον Λεσόρ: «Είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες να παρακολουθώ στην Ευρώπη. Είναι κυρίαρχος τόσο καιρό. Ανυπομονώ να επιστρέψει, να δουλέψουμε μαζί, να δούμε πώς θα συνεργαστούμε. Θα είναι συναρπαστικό».

Για τον στόχο του: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε. Όλοι εδώ δουλεύουμε για αυτό. Αυτός είναι μόνος λόγος που είμαι εδώ. Να προσπαθήσω να κερδίσω. Να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα στην προπόνηση για να πετύχω αυτό τον στόχο».

Για το όγδοο αστέρι: «Όταν με προσέγγισαν, αυτό ήταν το μεγάλο πράγμα. Είναι κάτι στο οποίο θέλω να είναι μέρος, να βοηθήσω. Υπάρχει πλούσια μπασκετική ιστορία εδώ. Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να πάρουμε το όγδοο αστέρι. Για αυτό δουλεύουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε».

Για το «8»: «Είναι για το παιδί μου. Πριν καν μάθω για το όγδοο αστέρι θα φορούσα το νούμερο "8". Είναι ένα μήνυμα για το παιδί μου. Ελπίζω να πάρουμε και το όγδοο με το "8"».

Για την διαφορά στο «5» ανάμεσα στο ΝΒΑ και την Ευρώπη: «Το πρώτο που παρατηρώ είναι το πόσο συμμετέχει το "5" εδώ. Στην Αμερική ανοίγει χώρο για το "4", καρφώνει, δίνει χώρο στο γκαρντ. Εδώ συμμετέχει πιο πολύ, είναι στο half-post και πολλά pick-n-roll. Μου ταιριάζει».