Οι μεγάλες νίκες της Φενέρμπαχτσε στην αγορά μέσα στο... καλοκαίρι των αλλαγών

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, διανύει μία περίοδο αλλαγών, όμως έχει κάνει σημαντικές κινήσεις στην αγορά και έχει ήδη πετύχει πολύτιμες νίκες, έναντι του ανταγωνισμού στην Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και στη συνέχεια κλήθηκε να αντικαταστήσει ορισμένους από τους βασικότερους πυλώνες της, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γεμάτο αλλαγές. Ο Μάρκο Γκούντουριτς θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο για λογαριασμό της Αρμάνι, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πήγε στο ΝΒΑ για τους Φοίνιξ Σανς, ενώ και ο πολύτιμος Έρικ ΜακΚόλουμ δεν έμεινε στην "Ulker Sports Arena". Έτσι, άπαντες γνώριζαν πως το έργο του Λιθουανού προπονητή κατά τη διάρκεια της offseason είναι... περίπλοκο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Τουρκίας έριξαν τα... δίχτυα τους στην αμερικανική αγορά, γνωρίζοντας πως οι περιπτώσεις που «κυνηγούν» είναι δύσκολες και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Με τον «Σάρας» να έχει την εμπιστοσύνη όλων στην Κωνσταντινούπολη, ο τουρκικός σύλλογος έφτασε σε διαδοχικές υπερβάσεις, «κερδίζοντας» τις «μάχες» με άλλες ομάδες της Euroleague.

Αρχικά, η «Φενέρ» υπέγραψε τον 24χχρονο γκαρντ - φόργουορντ, Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Νιου Όρλινς Πέλικανς. Ο ταλαντούχος παίκτης είχε 10,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ ανά ματς πέρυσι στο ΝΒΑ και ο ερχομός του στην Ευρώπη ήταν από μόνος του μια σπουδαία είδηση. Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε ένιωσε ακόμα πιο ισχυρή, γνωρίζοντας πως... προσπέρασε την Αναντολού Εφές, στην κούρσα της υπογραφής του παίκτη. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ είχε στοχεύσει στον Μπόστον Τζούνιορ, αλλά εκείνος πήγε στην άλλη πλευρά της Πόλης.

Από εκεί και πέρα, το όνομα που έχει έρθει στο προσκήνιο της αγοράς της Euroleague τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Τέιλεν Χόρτον - Τάκερ. Ο 25χρονος σούτινγκ γκαρντ, που έχει φορέσει τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, των Γιούτα Τζαζ και των Σικάγο Μπουλς, παραμένει free agent και γνωρίζει πως το όνομά του κάνει... γκελ, ύστερα από 305 παιχνίδια στο ΝΒΑ με 9,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά αγώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την περίπτωση του "THT" ασχολήθηκε τόσο η Εφές, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε, η «βασίλισσα» ψάχνει την ενίσχυσή της στην περιφέρεια με έναν επιπλέον παίκτη, που θα πλαισιώνει τους Φακούντο Καμπάτσο - Τεό Μαλεντόν. Όμως, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους «έγραψε» μία ακόμα νίκη έναντι του ανταγωνισμού, η οποία μένει να... επιβεβαιωθεί.

Για την ακρίβεια, ο Χόρτον - Τάκερ δεν έχει υπογράψει ακόμα στη «Φενέρ», όμως βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή το δίλημμα στο μυαλό του είναι το εξής: ΝΒΑ ή Φενέρμπαχτσε. Γι' αυτό και θα περιμένει λίγες μέρες ακόμα, για να δει αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον από την αμερικανική αγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, η σημαντική κίνηση με τον "THT" θα... ενεργοποιηθεί από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Σε κάθε περίπτωση, η Euroleague θα είναι άκρως ανταγωνιστική και τη νέα σεζόν, με τους Τούρκους να ετοιμάζονται να είναι ξανά μεταξύ των πρωταγωνιστών της διοργάνωσης, παρά τις μεγάλες αλλαγές των προηγούμενων μηνών.