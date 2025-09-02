Γερμανία: Πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη στη διοργάνωση στον 21ο αιώνα

Η Γερμανία διέλυσε με 120-57 τη Μεγάλη Βρετανία και «έγραψε» ιστορία στο Eurobasket με τη μεγαλύτερη νίκη στον 21ο αιώνα.

Η Γερμανία συνέχισε την αήττητη πορεία της στο Eurobasket, αφού δε δυσκολεύτηκε καθόλου κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Ντένις Σρέντερ και η παρέα του επικράτησαν με 120-57 και έτσι «έγραψαν» ιστορία στη διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη στον 21ο αιώνα στο Eurobasket.

Αναλυτικά οι μεγαλύτερες νίκες:

1/9/2025 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57 / 63 πόντοι

1/9/2001 Γιουγκοσλαβία - Εσθονία 113-58 / 55 πόντοι

5/9/2003 Ισπανία - Σουηδία 99-52 / 47 πόντοι

31/8/2025 Ισπανία - Κύπρος 91-47 / 44 πόντοι

4/9/2017 Ισπανία - Ρουμανία 91-50 / 41 πόντοι

