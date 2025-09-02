Καμία ανησυχία για Μίσιτς μετά το χτύπημα: «Όλα είναι καλά»

Ο Βασίλιε Μίσιτς τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Σερβίας με Τσεχία, όμως δεν έπαθε κάτι σοβαρό και θα συνεχίσει κανονικά στο Eurobasket.

Η Σερβία δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει απέναντι στην Τσεχία με 82-60 και να κάνει το 4-0 στο Eurobasket. Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν θα αγωνιστεί ξανά στην διοργάνωση και η Εθνική... τρόμαξε και για τον Βασίλιε Μίσιτς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα δέχθηκε ένα χτύπημα από τον Τόμας Κιζλίνκ και έδειξε να πονάει στο στήθος και στα πλευρά. Ο 31χρονος αστέρας μετά από αυτό δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο ματς, όμως δεν υπέστη κάτι σοβαρό.

Μετά την αναμέτρηση προχώρησε σε δηλώσεις στο «RTS» και ξεκαθάρισε πως όλα είναι καλά. «Όλα είναι καλά. Δέχθηκα ένα χτύπημα, όλα είναι καλά» είπε.

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι έχω αποδείξει αρκετές φορές ότι είμαι επαγγελματίας, κάποιος που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, και είναι αναμενόμενο να έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής τώρα που έφυγε ο Μπόγκνταν. Η προσέγγισή μου ήταν πάντα η ίδια».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!