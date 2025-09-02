Νιανγκ: «Όταν ακούω ότι χρειάζεται θάρρος για να βάλεις ένα νεαρό παίκτη, γελάω λίγο»

Ο Σαλιού Νιανγκ σε δηλώσεις του μίλησε για τον τρόπο που βλέπουν οι προπονητές τους νεαρούς παίκτες και το πως και οι ίδιοι θα πρέπει να δρουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην «Corriere dello Sport»:

«Δεν μπορώ να δώσω στον εαυτό μου μια απάντηση. Όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι χρειάζεται θάρρος, γελάω λίγο. Αν οι νέοι έχουν ταλέντο, θα έπρεπε να μπαίνουν στο γήπεδο.

Έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη και μετά να τα διορθώνουν. Αν αποφασίσεις εκ των προτέρων να μην τους αφήσεις να παίξουν, το θέμα έχει λήξει. Οι παίκτες μας κάτω των 20 ετών, για παράδειγμα, πρέπει να είναι πρωταγωνιστές».

