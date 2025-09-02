Φοντέκιο: «Έχω απομονωθεί, αυτές τις μέρες μιλάω μόνο με τη γυναίκα μου και τον αδερφό μου»

Ο Σιμόν Φοντέκιο σε δηλώσεις του μίλησε για το κακό ξεκίνημα που έκανε στο Eurobasket και το παιχνίδι με τη Βοσνία που έλυσε τα χέρια του με τους 39 πόντους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Gazzetta dello Sport»:

«Έχω απομονωθεί. Αυτές τις μέρες, έχω μιλήσει μόνο με τη γυναίκα μου και τον αδερφό μου, οι οποίοι με έχουν στηρίξει και μάλιστα με έχουν ανεχτεί. Όλα περνούν από το μυαλό σου, μερικές φορές διστάζεις, αλλά μετά θυμάσαι όλες τις δυσκολίες που έχεις περάσει.

Αυτή είναι η βάση της εμπιστοσύνης. Η οποία δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Δεν ανησυχούσα μήπως δεν σκοράρω, αλλά μήπως κερδίσω και γίνω χρήσιμος.

Προσπαθώ πάντα να κρατάω τη μνήμη μου πολύ σύντομη και να μην σκέφτομαι τα λάθη της προηγούμενης φάσης. Με τη Βοσνία, σκεφτόμουν απλώς, "Ας κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι"».

