Αλιμπέγκοβιτς: «Πρέπει να κάνουμε το ματς της ζωής μας για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Βοσνίας κόντρα στην Εθνική τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να κάνει το παιχνίδι της ζωής της για να κερδίσει την Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας και η Ελλάδα το χειρότερο παιχνίδι της για να έχουμε τύχη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και θα είναι ο κύριος στόχος μας στην άμυνα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και τους άλλους παίκτες».

