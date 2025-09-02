Εθνική: Αήττητη στα Eurobasket κόντρα στη Βοσνία

H Eθνική μετράει σχεδόν το απόλυτο στην προϊστορία των παιχνιδιών κόντρα στην Βοσνία. Αήττητη σε επίπεδο Eurobasket.

Ελλάδα και Βοσνία/Ερζεγοβίνη έχουν αναμετρηθεί 14 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να μετρά 12 νίκες. Σε Εurobasket έχουν συναντηθεί πέντε φορές, με την Ελλάδα να έχει το απόλυτο.

Αναλυτικά:

26/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 102-84

12/11/1995 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Βερολίνο) 76-73

18/12/1996 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ) 73-51

27/06/1997 Ευρωμπάσκετ (Τζιρόνα) 78-76

02/09/2001 Ευρωμπάσκετ 2001 (Αττάλεια) 101-77

18/09/2005 Ευρωμπάσκετ 2005 (Βελιγράδι) 67-50

13/08/2011 Φιλικό (Ρίμινι) 87-62

31/08/2011 Ευρωμπάσκετ 2011 (Αλίτους) 76-67

24/08/2013 Φιλικό (Ουλμ) 84-90

27/08/2013 Τουρνουά Ακρόπολις (ΟΑΚΑ) 88-71

14/08/2015 Φιλικό (Κωνσταντινούπολη) 78-60

22/08/2015 Φιλικό (Ξάνθη) 83-44

24/02/2020 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τούζλα) 70-65

20/02/2021 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Ρίγα) 69-84

