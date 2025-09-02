Ρόμπερσον στο SDNA: «Δεν μπορεί ένας να σταματήσει τον Γιάννη»

Η Εθνική κυνηγάει τη πρώτη θέση στον όμιλο και η νίκη σήμερα με την Βοσνία είναι κάτι παραπάνω από μονόδρομος.

Η Εθνική έχει κάνει μέχρι στιγμής το «3 στα 3», αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Αλλωστε βασική επιδίωξη δεν είναι απλά η πρόκριση στους «16», που μάλιστα επετεύχθη ήδη: είναι κάτι πολύ παραπάνω.

Ο αρχικός στόχος, πάντως, είναι η πρωτιά στον όμιλο. Την παίρνουμε από σήμερα αρκεί να νικήσουμε το μεσημέρι την Βοσνία και το βράδυ η Ιταλία κερδίσει την Ισπανία. Τόσο απλά. Η Βοσνία δεν είναι αμελητέα ποσότητα, αλλά δεν μπορεί να φοβίσει αυτή την Εθνική.

Και ας έχει έναν σπουδαίο σέντερ, όπως είναι ο Γιουσούφ Νούρκιτς των Γιούτα Τζαζ. Το παιχνίδι των Βόσνιων προσπαθεί να φτιάξει ένας Αμερικάνος, ο Τζον Ρόμπερσον. Είναι στα 37 του, προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό, αυτό θα κάνει και σήμερα ο βραχύσωμος γκαρντ, ο οποίος έπαιζε μέχρι πρότινος στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου:

«Είναι πολύ καλή ομάδα η Ελλάδα. Εχουν αρκετούς σπουδαίους παίκτες. Πάνω από όλα βέβαια είναι ο Γιάννης. Δεν μπορεί ένας να τον σταματήσει. Πρέπει να το κάνουμε ομαδικά. Ο κόουτς θα βρει ένα πλάνο, πρέπει να το εφαρμόσουμε και να το ακολουθήσουμε, να έχουμε καλύτερη επικοινωνία στην άμυνα» μας είπε προχθές μετά το ματς με την Ιταλία ο Ρόμπερσον, ο οποίος είναι…μανιακός με το μπάσκετ.

Βλέπει τα πάντα, ξέρει τους πάντες: «Τους ξέρω όλους τους παίκτες της Εθνικής. Λατρεύω το μπάσκετ. Βλέπω την Euroleague, είναι το καλύτερο μπάσκετ που έχω δει. Ξέρω όλους τους παίκτες, τους βλέπω καιρό, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που θα τους αντιμετωπίσω».

Για την αρχική πεντάδα της επίσημης αγαπημένης, που αποτελείται από τον Γιάννη και παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Θα είναι δύσκολη δοκιμασία. Αν παίξουμε αψεγάδιαστα, μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!