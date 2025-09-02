Για το 4/4 κόντρα στην Βοσνία η Εθνική ομάδα

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη (15:00, 2/9) για την 4η αγωνιστική του ομίλου, με την «γαλανόλευκη» να θέλει να διατηρήσει το αήττητο και να φουλάρει για την πρωτιά.

Πράξη... τέταρτη στο Eurobasket για την Εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη για την 4η αγωνιστική του ομίλου (15:00) με την «γαλανόλευκη» να στοχεύει στο 4/4 προκειμένου να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, έχει όλους παίκτες ετοιμοπόλεμους και φουλάρει για την πρωτιά στον όμιλο. Παράλληλα η αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισπανία (21:30) αναμένεται να κρίνει και τον παράγοντα πρωτιάς για την Εθνική μας ομάδα, καθώς σε περίπτωση που η ομάδα του Ποτσέκο κερδίσει και η Ελλάδα κάνει το καθήκον της κόντρα στους Βόσνιους τότε η πρώτη θέση στον όμιλο θα πάει στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Από την άλλη πλευρά η παρέα του Νούρκιτς έχει ρεκόρ 1-2 και η τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Γεωργία θα κρίνει την πρόκριση της στην επόμενη φάση.

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-0* Ισπανία 2-1 Ιταλία 2-1 Βοσνία 1-2 Γεωργία 1-2 Κύπρος 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!