Επίσημο: Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τις αλλαγές και τις νέες προσθήκες στο επιτελείο της ενόψει της νέας σεζόν. Σε αναβαθμισμένο ρόλο Κοντός-Αρώνης.

Αναλυτικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

Εν όψει της επίσημης έναρξης της προετοιμασίας για τη σεζόν 2025/26, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τις αλλαγές και τις νέες προσθήκες στο επιτελείο της.

Ο Νίκος Παππάς, έπειτα από τη θητεία του στους Chicago Bulls, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνοντας τη θέση του Director of Scouting and Team Personnel.

Ο Γιώργος Γκοτζογιάννης αναλαμβάνει καθήκοντα Team Manager, μετά από 14 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον Κολοσσό Ρόδου.

Την ηγεσία του Medical Department αναλαμβάνει ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, με άμεσους συνεργάτες τους ιατρούς Κωνσταντίνο Λιώση και Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Παράλληλα, ο Κοσμάς Κοντογιάννης εντάσσεται στο επιτελείο ως Head Physiotherapist, προερχόμενος από τη Fenerbahce Beko Istanbul.

Με τις παραπάνω κινήσεις, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δομή και τη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ομάδα, εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του σύγχρονου μπάσκετ.