Πρόβλημα στην Λιθουανία: Τραυματίστηκε ο Γιοκουμπάιτις

Άσχημα νέα για τη Λιθουανία, καθώς ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Φινλανδία.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λιθουανίας με την Φινλανδία, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο πόδι του.

Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου προσγειώθηκε άτσαλα και παρόλο που στην αρχή συνέχισε, μετά από λίγο ζήτησε να βγει αλλαγή και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Μάλιστα, δυσκολευόταν να πατήσει το πόδι του και πλέον μένει να φανεί πόσο σοβαρή είναι η ζημιά.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!