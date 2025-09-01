Ρεκόρ καριέρας για τον Νίκολα Βούτσεβιτς με το Μαυροβούνιο

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Μαυροβουνίου στη νίκη κόντρα στην Σουηδία

Το Μαυροβούνιο σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Eurobasket επικρατώντας της Σουηδίας με 87-81. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του με το εθνόσημο, κάνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (9/15 εύστοχα σουτ, 3/4 τρίποντα), 15 ριμπάουντ, 3 μπλοκ και 40 πόντους αποτελεσματικότητας.

Το Μαυροβούνιο με τη νίκη αυτή πήρε κεφάλι για την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας θα κλειδώσει και τυπικά την πρόκριση στην τελική φάση της Ρίγα.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις του Βούτσεβιτς στην αναμέτρηση με την Σουηδία