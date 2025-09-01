Η πρώτη προπόνηση του Χολμς με τα πράσινα (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον Ρίσον Χολμς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαια για 1+1 χρόνια. Ο πρώην ΝΒΑερ έχει έρθει εδώ και καιρό στην Αθήνα και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «τριφυλλιού».
Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την προπόνηση. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το album στο «CLUB 1908».
Δείτε τις φωτογραφίες:
