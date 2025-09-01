To κάλεσμα του Σορτς στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Το σπίτι μας περιμένει» (vid)

Ο Τι Τζέι Σορτς απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν τονίζοντας πως το «σπίτι μας περιμένει».

Ο Τι Τζέι Σορτς έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού καλώντας τον στο ΟΑΚΑ για τα εντός έδρας παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

“Το σπίτι μας περιμένει. Εσείς θα είστε εκεί; Κάθε σύνθημα μετράει, κάθε παιχνίδι έχει σημασία. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Να είστε θορυβώδεις, να είστε περήφανοι. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα”, ήταν το μήνυμα του βραχύσωμου γκαρντ.

