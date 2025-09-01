To κάλεσμα του Σορτς στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Το σπίτι μας περιμένει» (vid)

Ο Τι Τζέι Σορτς έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού καλώντας τον στο ΟΑΚΑ για τα εντός έδρας παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.
“Το σπίτι μας περιμένει. Εσείς θα είστε εκεί; Κάθε σύνθημα μετράει, κάθε παιχνίδι έχει σημασία. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Να είστε θορυβώδεις, να είστε περήφανοι. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα”, ήταν το μήνυμα του βραχύσωμου γκαρντ.
Δείτε εδώ το VIDEO της πράσινης ΚΑΕ:
#𝐏𝐀𝐎𝐅𝐚𝐧𝐬, 𝐓𝐉 𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐘𝐎𝐔!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 1, 2025
Be part of the most iconic atmosphere! 🔥☘️
𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧?
Book your tickets now! 🎫
Link: https://t.co/iep0gLEnzq#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/UMfpyC8C33