Φραγκιάς: «Η Ελλάδα δεν φοβάται κανέναν - Θα μπει στην ζώνη των μεταλλίων»

Ο προπονητής της Εθνικής Μογγολίας, Βασίλης Φραγκιάς, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας στο Eurobasket.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την εικόνα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ έως τώρα: «Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι η σοβαρότητα, η συγκέντρωση και η αναβάθμιση στον τρόπο παιχνιδιού μας. Γίνονται πιο ξεκάθαροι οι ρόλοι, η άμυνα είναι πολύ καλή. Παιχνίδι με παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι, δείχνουμε σημάδια βελτίωσης ενόψει της τελικής φάσης στην Λετονία όπου τα πράγματα σοβαρεύουν».

Για τα βελτιωμένα ποσοστά στα σουτ στην επίθεση: «Δεν είναι μόνο η άμυνα. Κακά τα ψέματα, εάν εξαιρέσουμε την Ιταλία, οι άλλες είναι χαμηλότερου επιπέδου από την Ελλάδα. Οπότε αυτό που μπορεί να δει κάποιος που αγαπάει το μπάσκετ είναι η υπομονή και ο αλτρουισμός που έχουμε, ειδικά όταν είναι ο Γιάννης στο παρκέ και η μπάλα γυρίζει. Όλοι κλείνουν προς τα εκείνον. Η ομάδα δείχνει υπομονή στην επίθεση. Τα ποσοστά μας στο τρίποντο είναι απίστευτα. Δείχνουμε διάθεση να παίξουμε όλοι μαζί και είμαστε στην ίδια σελίδα. Ο Γιάννης πλαισιώνεται από τους Σλούκα, Μήτογλου και Ντόρσεϊ που κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις».

Για το υψηλό ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα: «Εγώ θα διαφωνήσω με αυτά που γράφτηκαν ότι δεν έχουμε σουτέρς. Έχουμε Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Μήτογλου και Σλούκα. Ακόμα και ο Σαμοντούροβ. Μιλάμε στην Λεμεσό με ξένους ανθρώπους και τον θεωρούν έκπληξη στα λίγα λεπτά. Έχει επωμιστεί έναν ρόλο και με τα λίγα λεπτά που παίζει μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θεωρώ ότι έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν την “ζημιά”. Όπως ξέρουμε καλά, το σουτ είναι και θέμα ημέρας. Η ομάδα φαίνεται απελευθερωμένη. Παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει καλύτερη. Ο Γιάννης έχει έρθει φρέσκος και είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην Εθνική. Μίλησα με κάποιους από το τεχνικό επιτελείο του Βασίλη Σπανούλη που έχουν κάνει μία εξαιρετική δουλειά, το κλίμα στην ομάδα απεικονίζεται στο παρκέ».

Για τον εάν ο Γιάννης έχει τις δυνάμεις να φτάσει με την Εθνική μέχρι το τέλος του Ευρωμπάσκετ: «Νομίζω ναι, το δείχνει. Φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Όταν τον μαρκάρουν πάνω από δύο παίκτες, εάν δεν έχει την διάθεση να τους συνεπάρει όλους στο καλάθι και να καρφώσει, το λέω χαριτολογώντας, θα σπάσει την μπάλα έξω και έχουμε τους κατάλληλους παίκτες να πετύχουν αυτό που αμφισβητούσαν όλοι ότι δεν έχουμε σουτ. Διαβάζει το παιχνίδι σωστά. Η Ελλάδα κατά 99% θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού. Ο στόχος πλέον για μένα αλλά και για αρκετούς πλέον είναι να πάμε στην Λετονία. Είναι η πρώτη φορά που πάμε με μικρό “καλάθι” στα νοκ άουτ γιατί και άλλες ομάδες παίζουν καλό μπάσκετ με καλά ρόστερ όπως η Σερβία και η Γερμανία. Θέλεις και λίγο τύχη. Ελπίζω ότι θα πάμε στα ματς μίας βραδιάς που λέμε, η Εθνική θα πάει καλά και θα μπει στην ζώνη των μεταλλίων. Από εκεί και πέρα, θα δούμε».

Για την ψυχολογία της Εθνικής στα νοκ άουτ: «Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτή η ομάδα δεν φοβάται κανέναν. Τα φαβορί φαίνονται το παρκέ. Ο Γιάννης παίζει χρόνια στο ΝΒΑ και έχει πάρει πρωτάθλημα. Οι Σλούκας, Μήτογλου και Παπανικολάου έχουν τόση εμπειρία και έχουν κατακτήσει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα, άγχος και δέος ώστε να αντιμετωπίσουν κανέναν. Τα “φαντάσματα” του παρελθόντος δεν κυνηγάνε αυτή την Εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα ημέρας. Η προετοιμασία θα είναι αυτή που πρέπει. Ο Βασίλης Σπανούλης και το τεχνικό του επιτελείο είναι έμπειροι και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι και τύχη ώστε να έχουμε ένα καλό βράδυ».

Για το αγωνιστικό επίπεδο των ομίλων: «Έχω παρακολουθήσει σχεδόν τα πάντα. Στον όμιλο μας η Ελλάδα ξεχωρίζει πάρα πολύ. Η Ισπανία είναι ανανεωμένη ομάδα. Ήρθε η ευκαιρία να “εξορκίσουμε” την κακή μας παράδοση απέναντι στην Ισπανία και να την νικήσουμε. Τα υπόλοιπα ματς δεν τα υποτιμήσαμε και παίξαμε καλό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια ομάδα στον όμιλο μας να μας σταματήσει. Στους άλλους ομίλους, ξεχωρίζει η Σερβία και η Γερμανία που είναι και τα φαβορί για τα μετάλλια. Θα περιμένουμε λίγες ημέρες να δούμε τί θα κάνουν οι ομάδες στην τελική φάση. Σε ένα τουρνουά υπάρχει και το κακό βράδυ και ο αντίπαλος μπορεί να σε τιμωρήσει».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!