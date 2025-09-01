Τουρκία και Σενγκούν «έγραψαν» ιστορία κόντρα στην Εσθονία

Η Τουρκία με τη νίκη της κόντρα στην Εσθονία πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει από το 2009, ενώ και ο Άλπερεν Σενγκούν «έγραψε» προσωπική ιστορία.

Η Τουρκία δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Εσθονία στους ομίλους του Eurobasket 2025 και κατάφερε να κάνει το 4Χ4 στην διοργάνωση. Ο Άλπερεν Σενγκούν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και έτσι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του «έγραψαν» ιστορία.

Έτσι, ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς έγινε ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 30 χρόνια που έχει τρία συνεχόμενα ματς στο Eurobasket με 20+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ. Την ίδια ώρα, η Τουρκία έκανε τέσσερις νίκες στην διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2009.

