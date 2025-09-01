Αταμάν: «Η Σερβία έχει εξαιρετικό ρόστερ, δεν θα αλλάξουμε κάτι για τον Γιόκιτς»

Μετά τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Εσθονία ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Σερβία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο potential. Η Σερβία έχει εξαιρετικό ρόστερ αλλά και εμείς δείξαμε σε αυτά τα τέσσερα ματς ότι το ρόστερ μας και το μπάσκετ μας είναι κορυφαίου επιπέδου. Θα είναι δύσκολο ματς για την πρώτη θέση του ομίλου.

Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για τον Γιόκιτς. Θα παίξουμε την κανονική μας άμυνα».

