Προπονητής Ισλανδίας: «Όλο μ@λ@κ!#ς, έχουν ξεπεραστεί τα όρια - Δεν παίρνουμε τα ίδια σφυρίγματα»

Ο Κρεγκ Πίντερσεν ξέσπασε σε δηλώσεις του κατά της διαιτησίας που είχε η Ισλανδία στο παιχνίδι απέναντι στην Πολωνία.

Η Πολωνία κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ισλανδία, παρά την... αντεπίθεση της ομάδας του Κρεγκ Πίντερσεν στα τελευταία λεπτά.

Ο κόουτς της Ισλανδίας δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από τη διαιτησία του αγώνα, κάτι που δεν έκρυψε στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Όλο μ@λ@κ!#ς! Η Πολωνία κέρδισε τόσα φάουλ από το τίποτα. Εμάς μας χρέωναν με flopping, αλλά όταν έκαναν αυτοί flopping χρέωναν πάλι εμάς με φάουλ. Φτάνει πια! Έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Δεν είναι ίδια τα κριτήρια. Η Πολωνία έπαιξε εξαιρετικά και νίκησε, μία χαρά μέχρι εδώ.

Με το πώς τελείωσε το παιχνίδι είναι που είμαι απογοητευμένος. Τα δώσαμε όλα για να επιστρέψουμε στη διεκδίκηση της νίκης, παίξαμε με καρδιά και μετά μας την ξερίζωσαν ξανά. Δεν παίρνουμε τα ίδια σφυρίγματα με τις άλλες ομάδες».

