Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Να δώσουμε τα πάντα κόντρα στη Βοσνία και να ακολουθήσουμε το πλάνο»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του μίλησε για τη μέχρι τώρα πορεία της Εθνικής στο Eurobasket και το παιχνίδι με τη Βοσνία (2/9, 15:00).

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει απέναντι στη Βοσνία να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είδατε και το ματς χθες με την Ιταλία, που έπρεπε να κάνει υπερπροσπάθεια με τον Φοντέκιο. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, λείπουν κι από αυτούς κάποια παιδιά. Θα πρέπει να μπούμε δυνατά.

Χρειάζονται πάρα πολλά, αλλά πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο να γινόμαστε 1% καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι. Το πιο βασικό είναι να κερδίζουμε, τώρα αν θα κερδίζουμε με 30 ή με 1 πόντο δεν έχει σημασία. Πρέπει να βρίσκεις τρόπο να κερδίζεις σε βράδια που η επίθεση είναι πιο στατική.

Μετράνε όλα. Ένα κόψιμο, μια back door πάσα, ένα λέι απ, μια βουτιά για μια μπάλα, είναι ανάσα δροσιάς για την ομάδα. Είναι όλα αυτά θέμα χημείας και προσπάθειας, να ξέρει ο συμπαίκτης σου πως είσαι στο πλευρό του. Είμαστε ομάδα.

Δεν σκεφτόμαστε καθόλου τη συνέχεια, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτά που μας λέει ο κόουτς. Το πιο σημαντικό είναι να παρουσιαζόμαστε έτοιμοι και να τα δίνουμε όλα. Δεν θες ποτέ να πας σε ένα ματς και να είσαι ανέτοιμος. Αυτή είναι η μισή επιτυχία.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό, την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου. Η μεγαλύτερη πάλη που είχα ήταν να επιστρέψω στο επίπεδο που ήμουν αθλητικά. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει από το αν είσαι σε υψηλό επίπεδο ή όχι. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή την πυγμή και τη δύναμη να είμαι εδώ.

Σίγουρα η Εθνική ομάδα βοήθησε για να δείξω στους Μπακς ότι είμαι έτοιμος. Αφού ήρθαν και στο παιχνίδι με την Ιταλία και ήταν ενθουσιασμένοι, είδαν ότι τρέχω, παίζω άμυνα, κάνω τη δουλειά μου βασικά. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Όχι μόνο εγώ, ένα παιδί που ξαναπαίζει μετά από έναν τραυματισμό πρέπει να αποδείξει πάλι πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το μπάσκετ. Ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα μετρά, σίγουρα μετρά το βιογραφικό σου, αλλά πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα. Αυτό είναι ο πρωταθλητισμός.

Αυτό που σκέφτομαι είναι η Βοσνία. Το συμβόλαιο με τους Μπακς είναι ένα μεγάλο δώρο από το Θεό και μια ανταμοιβή για την προσπάθεια που έκανα για να επιστρέψω από τον τραυματισμό μου. Μου λέγανε κάποιοι ‘πώς το κάνεις αυτό;’. Δεν είναι καθόλου εύκολο και έχω ρίξει πάρα πολλή δουλειά για να επιστρέψω».

