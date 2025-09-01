Στο πλευρό του Μπογκντάνοβιτς ο Τζόκοβιτς: «Μίλησα μαζί του μετά τον τραυματισμό του»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sport Klub»:

«Επικοινώνησα αμέσως μαζί του μόλις είδα τον τραυματισμό. Μου είπε ότι πιστεύει ότι θα είναι εντάξει και ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά μετά είδαμε ότι δεν θα μπορεί να παίξει.

Τον ξαναπήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι δυστυχώς είναι σοβαρός τραυματισμός. Του έδωσα μερικές συμβουλές για να αναρρώσει γρηγορότερα, τρόπους για να θεραπευτεί πιο γρήγορα, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά δεν θα βοηθήσουν.

Είναι πιθανώς ο παίκτης που αγαπώ περισσότερο από όλους μας, έχουμε μια όμορφη φιλία. Είναι ο αρχηγός, τον αγαπάμε όλοι, τον υποστηρίζουμε και ολόκληρη την ομάδα. Γνωρίζοντάς τον, πιθανώς είναι πολύ απογοητευμένος επειδή δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!