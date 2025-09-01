Σκαριόλο: «Δεν έχουμε εμμονή με τη νίκη»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ισπανίας κόντρα στη Βοσνία στάθηκε στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια στη φάση των ομίλων του Eurobasket.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή είναι μια νεανική ομάδα και πρέπει να έχουμε σωστή νοοτροπία. Το σκορ δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι.

Υπάρχει ο κίνδυνος να χαλαρώσουμε, πρέπει να έχουμε περισσότερα λεπτά καλού μπάσκετ και να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα ματς.

Δεν έχουμε εμμονή για το αποτέλεσμα αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά με το πώς θα μεγαλώσουμε και πώς θα βελτιωθούμε μέσα από αυτό».

