Ασύλληπτη επιτυχία της ΕΟΚ: Πώς Λιόλιος και επιφανείς Έλληνες αύξησαν τον ελληνικό τουρισμό

Την πραγματικότητα πίσω από τη συγκινητική ανάρτηση ενός Ιταλού πατέρα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την αγγίζει ο άφοβος Γιάννης Αυλακιώτης.

Βλέπω μπάσκετ μανιωδώς. Το λέω μη με περάσετε για κανέναν που θα ακούσει Πορτογαλία και θα ψάχνει τον Κριστιάνο, ή Μεγάλη Βρετανία και θα ρωτάω που είναι ο Κέιν. Το γουστάρω γιατί έχει ψωμάκι φίλοι μου. Το σόου που μας χάρισαν οι τελικοί στην Α1 (αυτά τα GBLτα ξενόφερτα δεν με αγγίζουν) ούτε η «Ζούγκλα» με τον Σπάθα να μας ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνουν όλοι πλην Αιγάλεω και Ολυμπιακού.

Ο Σπάθας του τότε με την ΕΟΚ του σήμερα, μικρές οι διαφορές. Μάλλον γι’ αυτό με τραβάει η σπυριάρα τα τελευταία χρόνια. Βαγγέλη Λιόλιο στο πιστώνω ως επιτυχία. Μία απ’ τις πολλές.

Έχω αποδείξει πολλές φορές πως εδώ στο πορτοκαλί το site, είμαι ένας φτωχός και μόνος κάου-μπόι. Δε μ’ αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, όμως μόνο εγώ είχα τη λογική να απαιτώ όλη την παραλιακή ζώνη για τους αδερφούς, διαβατήριο σε κάθε ξένο του Ολυμπιακού και πληρωμή ενοικίου του κράτους στον Θρύλο για την τιμή να χρησιμοποιεί το ΣΕΦ.

Αυτή τη φορά θα μιλήσω για μια ιστορία που μοιάζει συγκινητική. Ναι, ξέρω, το μεγαλείο του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν το αμφισβητεί κανείς. Καλά κάνει, παικτάρα είναι, ψυχάρα είναι. Όχι επιπέδου Φουρνιέ, αλλά εντάξει μην τα θέλουμε κι όλα.

Ο Γιάνναρος συμπεριφέρθηκε άψογα σε μια οικογένεια Ιταλών που είχε έρθει στη χώρα μας. Τους έδωσε και εισιτήρια για να τον δουν να αγωνίζονται στο ματς με την Λετονία στο Ακρόπολις. Το μοιράστηκε ο Ιταλός πατέρας και έτσι έγινε γνωστό το γεγονός. Ως εδώ τέλεια όλα.

Πάμε τώρα πίσω από τις λέξεις. Ο μακαρονάς πατέρας, από που κι ως που μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τιμές των εισιτηρίων; Άκου εκεί ήταν ακριβά και γι’ αυτό έβγαλα μόνο για μένα και τον γιο μου. Πρώτα απ’ όλα, σιγά μην ήθελε η μαμά και η κόρη να δουν μπάσκετ.

Ποιο σκοτεινό κέντρο που πολεμά τον Βαγγέλη Λιόλιο και το μεγαλείο της ΕΟΚ, σε έβαλε να πεις αυτά τα πράγματα Ιταλέ τουρίστα; Ακριβά τα εισιτήρια για να παρακολουθήσεις τέτοιο θέαμα; Δηλαδή τον Ευάγγελο στις εξέδρες, μαζί με άλλους celebrities του μπάσκετ. Όπως ο Κορομηλάς, ο Παπαπέτρου και άλλοι πρωταγωνιστές του αθλήματος στην Ελλάδα. Όσοι αμφιβάλετε σας θέτω ένα ερώτημα: Ποιος έχει κρίνει περισσότερα πρωταθλήματα Ελλάδας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Βαγγέλης Λιόλιος με τον Ηλία Κορομηλά; Τέτοια τάπα ούτε Greek Freak δε θα έριχνε…

Ας μείνω μετριόφρων κι ας συνεχίσω. Ιταλέ τουρίστα, είναι προνόμιο να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με τέτοιες προσωπικότητες. Μου έρχεστε στην Ελλάδα και θέλετε να τη βγάζετε με μια χωριάτικη και μια μπύρα. Έρχεται η Ομοσπονδιάρα που έχουμε και διορθώνει τα πράγματα. Θα πλερώσετε κύριοι και κυρίες για το εισιτήριο. Την επόμενη φορά θα βάλουμε και πόρτα στο κλειστό μη μας έρχεστε με τίποτα σανδάλια και άσπρες κάλτσες.

Τα διοικητικά καρύδια του Λιόλιου, φάνηκαν μετά από το σκηνικό με τον Ιταλό. Την πήρε γραμμή ο «Βαγγέλη πιάσε ένα βαρύ γλυκό και όχι» και τους έβαλε τους κουτόφραγκους στο ματς με την Ιταλία να πληρώσουν, νομίζοντας πως θα δουν τον Γιάννη. Μέχρι που λίγο πριν το ματς τους έσκασε τη βόμβα. Δεν θα παίξει! Το ξέραμε καμιά μέρα πριν, αλλά δε σας το λέγαμε να πληρώσετε.

Τέτοιες επιτυχίες ασύλληπτες κάνει η ΕΟΚ και δεν τα λέει κανένας. Δεν έχει ούτε ένα Μέσο ελεγχόμενο ρε γαμώτο, όλοι φουλ στην αντιπολίτευση είναι. Για αυτό είναι εδώ ο Αυλακιώτης, να φωτίζει άγνωστες πτυχές του θεϊκού του έργου.

Ο άτιμος είναι πιο αποτελεσματικός κι απ’ τον ΦΠΑ. Τα έσοδα από τον τουρισμό ανέβηκαν κατακόρυφα λόγω διεξαγωγής του Ακρόπολις. Πόσα ακόμη να κάνει αυτός ο άρχοντας της Ομοσπονδίας, για τον τόπο κι όχι απλά για το μπάσκετ.

Άντε με το καλό να πάρουμε κι ένα μετάλλιο. Σε αυτό το σενάριο που όλοι ευχόμαστε, μην κάνετε καμιά πλάκα οι Παπανικολάου, Σλούκες, Γιάννηδες, Μήτογλου, Λαρεντζάκηδες και πάτε πρώτοι να τσιμπήσετε μετάλλιο. Βαγγέλης πρώτος και μετά όλοι οι άλλοι. Άντε μη μου γυρίσει το μυαλό, λες και θα πετυχαίνατε τίποτα χωρίς τον Λιόλιο μπροστάρη.

Οι Μπακς γι’ αυτό του έκαναν τη ζωή δύσκολη. Τύπος και υπογραμμός ήταν, πλήρωσε ασφάλειες προκαταβολικά για 2-3 διοργανώσεις ακόμη. Αλλά τα ελαφάκια μου τον πιέζουν να πάει να αναλάβει ρόλο CEO. Μικρή αγορά όμως. New York, Los Angeles και βάλε είναι ο Βαγγέλης. Έχει βρει και τοποθεσίες για θρυλικά καφέ.

