Ο Γιόβιτς νέος αρχηγός στη Σερβία

Η αποχώρηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ανάγκασε τη Σερβία να αναδείξει νέο αρχηγό κι αυτός είναι ο Στέφαν Γιόβιτς.

Ο άσος των Κλίπερς δεν θα συνεχίσει στο Εurobasket, έχοντας ήδη αναχωρήσει μάλιστα για την Αμερική, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να αποκαλύπτει πως νέος αρχηγός θα είναι ο Γιόβιτς.

Ο Σέρβος άσος αποτελεί τον πιο παλιό παίκτη των «πλάβι» στο ρόστερ και ανέλαβε τα ηνία του αρχηγού, κάνοντας και την σχετική ανάρτηση στα social media.

